Австрийский музей планирует вернуть в РФ вывезенные нацистами античные артефакты

Зальцбургский музей в Австрии намерен вернуть в Россию античные артефакты, которые были вывезены из СССР нацистами. Об этом сообщается в материалах к визиту федерального президента Австрии Александера Ван дер Беллена в Россию.

«Австрийская сторона приняла решение вернуть Темрюкскому историко-археологическому музею в Краснодарском крае уникальные античные артефакты (три вазы и пять барельефов IV–I веков до н. э.), — цитирует «РИА Новости» выдержку из материалов.

Отмечается, что между Россией и Австрией «развивается конструктивный диалог» по тематике перемещенных культурных ценностей.

В свою очередь, Россия, как отмечается в материалах, намерена передать высококачественную цифровую копию снятого в Австрии в 1923 году фильма «Восток и Запад». Она была вывезена в послевоенный период в Советский Союз и в данный момент хранится в Госфильмофонде России.

Ранее сообщалось, что в центре австрийской столицы Вены на площади Шварценбергплац вандалы в очередной раз осквернили памятник советским воинам-освободителям. Инцидент произошел 8 мая в преддверии Дня Победы. Злоумышленники залили постамент перед монументом красной краской.