Роскомнадзор пресек незаконную продажу более 2,6 тыс. SIM-карт

Роскомнадзор (РКН) совместно с МВД провел в апреле 200 мероприятий по пресечению незаконной продажи более 2,6 тыс. SIM-карт. Об этом 16 мая сообщили «Известиям» в РКН.

Больше всего мероприятий проведено в Приволжском и Центральном федеральных округах. Среди изъятых SIM-карт 894 принадлежали ПАО «Вымпелком», 340 — ПАО «МТС», 504 — ПАО «Мегафон», 813 — ООО «Т2 Мобайл» и 101 — другим операторам связи.

По данным Роскомнадзора, нарушения в основном связаны с продажей SIM-карт без заключения договора и предъявления покупателем паспорта.

В апреле крупнейшие сотовые операторы России высказались против внедрения в стране технологии eSim (embedded Sim, встроенная SIM-карта. — Ред). Также не поддерживает внедрение этой технологии ФСБ.