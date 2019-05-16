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Дуров прокомментировал уязвимость в WhatsApp

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Фото: Global Look Press/Jaap Arriens
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Основатель соцсети «ВКонтакте» и Telegram Павел Дуров, комментируя обнаруженную в мессенджере WhatApp уязвимость. отметил, что не удивлен этим. По его словам, у этого приложения давно наблюдаются проблемы с безопасностью.

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«В прошлом году WhatsApp пришлось признать, что у него была очень похожая проблема — одного видеозвонка через WhatsApp было достаточно хакеру для получения доступа ко всем данным телефона», — цитирует Дурова RT.

При этом WhatsApp не раскрывает свой исходный код, что не дает специалистам по безопасности проверить приложение, подчеркнул он.

Дуров добавил, что WhatsApp нравится диктаторам, так как позволяет «шпионить за своими людьми».

15 мая эксперт «Лаборатории Касперского» Виктор Чебышев заявил, что обнаруженная в WhatApp уязвимость очень опасна. По его словам, в таких условиях создание защиты на устройствах с ОС Android и iOS невозможно, поэтому пользователям остается лишь своевременно обновлять мессенджер и не распространять номера мобильных телефонов. По его словам, также желательно не раскрывать номер телефона, чтобы усложнить злоумышленникам его поиск.

Днем ранее стало известно о наличии уязвимости, которая позволяет устанавливать на телефоны шпионское программное обеспечение. Вредоносы устанавливаются на телефоны при голосовых звонках, даже если на них не отвечали.

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