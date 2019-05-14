Хакеры устанавливали программу-шпион на смартфоны с помощью WhatsApp

В WhatsApp обнаружили уязвимость, которая позволяет устанавливать на телефоны шпионское программное обеспечение. Как сообщило издание Financial Times, в начале мая эксперты обнаружили, что при помощи голосовых вызовов, осуществляемых через приложение, на смартфоны устанавливается вредоносное ПО.

Сотрудники издания пообщались с распространителем вредоносного кода. Источник рассказал, что шпионская программа устанавливалась как на iPhone, так и на телефоны с системой Android. Причем подхватить ее пользователи могли, даже если не отвечали на звонки.

По информации газеты, в компании WhatsApp, чьим приложением пользуются полтора миллиарда человек во всем мире, начали собственное расследование. Компания сообщила о произошедшем в министерство юстиции США.

Как отмечает «РИА Новости», среди пострадавших от вредоносного ПО могли быть и россияне. Такой возможности не исключил руководитель агентства кибербезопасности, член экспертного совета комитета Госдумы по информполитике, информационным технологиям и связи Евгений Лифшиц.

По словам эксперта, те, кто получил звонок с трояном, уже не смогут обезопасить себя. Сделать это возможно лишь заранее, вовремя обновляя приложение. Это следует сделать как можно скорее после того, как производитель порекомендовал загрузить обновление.

Лифшиц добавил, что рынок кибероружия стремительно развивается.

«Нужно понимать, что любой без исключения софт и аппаратная часть имеют бреши в системе безопасности, и выявляются они путем случаев проникновений. И тут не важно, WhatsApp или система самолета, ракеты», — отметил он.

В феврале сообщалось, что WhatsApp планирует защитить личные переписки пользователей на гаджетах iOS с помощью биометрических данных. Для этого при входе в приложение потребуется идентификация через Face ID или Touch ID в зависимости от модели смартфона.