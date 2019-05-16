Экс-посол Украины в США заявил о краже у страны названия «Русь»

Бывший посол Украины в США Юрий Щербак заявил, что у его страны «украли» название «Русь» и сделали из него «Россию».

«У нас, у Киевской Руси, украли наше название Русь и превратили его в Россию. Это совсем разные вещи. Мы были русинами, мы назывались Русь», — рассказал дипломат в эфире телеканала ATR.

Щербак отметил, что пишет фантастический роман о будущем Украины, в котором она «восстановила название» и стала Украина-Русь. По его мнению, после такого переименования никто не сможет больше говорить, что Киев — древняя столица России.

«Это столица нашей земли киевской, Киевской Руси – Киев. И потому мать городов русских, той территории, которая фактически совпадает с территорией Украины», — уверен экс-посол.

Украинские политики не раз делали сомнительные заявления об исторических фактах и событиях.

Так, в марте посол Украины в Австрии Александр Щерба заявил, что его страна «стояла у истоков Европы», а государство называлось «не Московская, а Киевская Русь, потому что Москва была на тот момент болотом».

В июле прошлого года президент Петр Порошенко назвал крещение Руси европейским выбором князя Владимира, глава МИДа Украины Павел Климкин заявил, что Россия и Белоруссия произошли от Украины, а Киев не раз спасал Европу от Османской империи.