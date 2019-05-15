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СМИ сообщили о скорой выдаче разрешения на захоронение Доренко

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Фото: РИА Новости/Михаил Климентьев
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В ближайшее время следователь, проводивший проверку по заявлению дочери погибшего журналиста Сергея Доренко о его возможном отравлении, выдаст разрешение на его захоронение.

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«На время проведения химико-биологических исследований следствие запретило выдавать тело журналиста для захоронения. Так как исследования завершены и следов отравления не обнаружено, следователь в ближайшее время выдаст вдове Доренко разрешение на захоронение», — приводит ТАСС слова источника.

Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Сергей Доренко 9 мая потерял управление своим мотоциклом в центре Москвы и упал. Причиной трагедии стал разрыв аорты. Прибывшие на место ЧП медики не смогли его реанимировать.

Прощание с Доренко должно было пройти 12 мая на Троекуровском кладбище, но церемонию отменили, так как сотрудники полиции отказались выдавать тело журналиста его вдове Юлии. Дочери от первого брака Доренко предположили, что их отца могли отравить, и запросили повторную экспертизу.

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