В Москве возложили на США ответственность за накопление Ираном урана

США несут ответственность за накопление Ираном избыточного обогащенного урана и тяжелой воды. Санкции мешают стране выполнять пункты Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), заявил директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Владимир Ермаков.

«Как бы цинично это ни звучало, но Тегеран делает ровно то, к чему его побуждал Вашингтон своими недавними «ядерными» санкциями», — сказал дипломат «РИА Новости». Вывоз отходов за рубеж затруднен, Иран будет их накапливать, отметил Ермаков.

При этом параметры деятельности Ирана на сегодня полностью соответствуют СВПД.

«Действия США по подрыву основных международных договоренностей, способствующих укреплению региональной и глобальной безопасности, представляют реальный вызов режиму ядерного нераспространения», — подчеркнул дипломат. При этом, по его словам, деструктивная политика не получает отпора от международного сообщества.

Летом 2015 года между Тегераном и шестью странами-посредниками — Россией, США, Великобританией, Китаем, Францией, Германией — был подписан Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Согласно документу, Иран отказывается от дальнейшего развития этой программы в обмен на снятие санкций.

В мае 2018 года США объявили о выходе из сделки. Тогда глава Белого дома Дональд Трамп обвинил Иран в обогащении урана и разработке ядерного оружия, несмотря на соглашение. После этого Вашингтон неоднократно вводил в действие старые санкции и объявлял о новых мерах против Исламской Республики.

8 мая 2019 года Иран уведомил участников СВПД о решении прекратить выполнять обязательства по документу в части, касающейся запасов обогащенного урана и тяжелой воды. В Тегеране указали, что меры связаны с нарушением Вашингтоном ядерной сделки и введением санкций, а также неспособностью оставшихся подписантов соглашения в должной мере решить возникшие проблемы.

В ответ США ввели ограничительные меры в отношении добычи и производства металлов в Иране.