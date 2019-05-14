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Власти обнаружили у россиян «эффект черных очков»

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Фото: Pixabay
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Российские власти считают, что общество испытывает депрессию — граждане предрасположены воспринимать все процессы, происходящие в государстве, в негативном свете и не верят в позитивные перемены. Как сообщила во вторник, 14 мая, «Газета.ру», сразу несколько высокопоставленных источников описали это состояние как «эффект черных очков».

Отмечается, что негативному восприятию информации, в частности, способствует экономическая составляющая. Так, снизились покупательская способность и потребительская активность россиян.

Источники в аппарате «Единой России» и в администрации президента полагают, что бороться с этим явлением можно с помощью большого количества позитивной информации. Кроме того, положительное влияние оказало и послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию.

2 мая эксперты Финансового университета при правительстве РФ представили рейтинг российских городов по удовлетворенности их жителями уровнем жизни. Больше всего довольных горожан оказалось во Владивостоке, Томске и Липецке. На последних строчках рейтинга оказались Владикавказ, Хабаровск и Воронеж.

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