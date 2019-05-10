Ученые узнали о влиянии эмоций на продолжительность жизни

Ученые из университета Конкордии в Канаде связали влияние эмоций с продолжительностью жизни пожилых людей.

Исследователи наблюдали за жизнью двух сотен пожилых граждан Монреаля, чей возраст составлял от 59 до 93 лет, а также собирали пробы крови и проводили опросы о том, как часто они впадали в депрессию.

В итоге ученые пришли к выводу, что часто злящиеся пожилые люди больше других страдают от воспалений и хронических болезней и в среднем живут меньше, говорится в статье в журнале Psychology and Aging.

Предполагается, что негативные эмоции могут мотивировать людей, только вступивших в преклонные годы жизни, и заставлять их вести более активную жизнь. Это укрепляет работу мышц и сердца и делает пожилых людей менее предрасположенными к инфарктам и инсультам.

Однако активность становится менее вероятной на восьмом или девятом десятке лет. В результате этого злость приносит только повышенный уровень стресса, что негативно сказывается на здоровье.

Ученые ранее выяснили, что заболевания сердца являются основной причиной попадания в больницу и преждевременной смерти. По данным специалистов Северо-Западного университета в США, в Соединенных Штатах миллионы людей страдают от сердечной недостаточности, вызванной распространением ожирения и диабета.