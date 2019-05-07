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Названа главная причина преждевременной смерти

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Фото: РИА Новости/Александр Кряжев
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Американские ученые выяснили, что заболевания сердца являются основной причиной попадания в больницу и преждевременной смерти. Об этом сообщает EurekAlert!

По данным специалистов Северо-Западного университета в США, в одних только Штатах миллионы людей страдают от сердечной недостаточности, вызванной распространением ожирения и диабета. При этом снижается продолжительность жизни.

Ученые изучили данные об основных и сопутствующих причинах смерти около 48 млн человек в период с 1999 по 2017 год. Выяснилось, что с 2012 года всё больше людей погибает от проблем с сердцем. 6 млн человек страдают от этих проблем, прогноз для больных в целом неблагоприятен.

28 апреля стало известно, что стресс на работе и нарушение сна в среднем в три раза повышают риск сердечно-сосудистой смерти работников с гипертонией. Исследователи в течение 18 лет следили за жизнью 1959 гипертоников в возрасте от 25 до 65 лет. Эксперимент показал, что люди, работающие на нервной работе, умирали из-за сердечно-сосудистых заболеваний чаще.

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