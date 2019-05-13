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Трамп заявил о планах встретиться с Путиным

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Президент США Дональд Трамп объявил о намерении встретиться с президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином на форуме G20, который пройдет с 28 по 29 июня в Японии. Об этом сообщили в пресс-службе Белого дома.

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Кроме того, ранее 13 мая появилась информация о том, что Вашингтон запросил встречу Трампа с Путиным и ждет ответа Москвы.

Тем не менее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков опроверг данную информацию, отметив, что никакой подготовки к возможной встрече не ведется. По его словам, из-за позиции Пекина, трехсторонняя встреча Россия — Китай — США невозможна.

Последние на сегодняшний день переговоры Путина и Трампа состоялись 3 мая в телефонном формате. Разговор, состоявшийся по просьбе американской стороны, длился около полутора часов .

Последняя личная встреча лидеров прошла в Хельсинки в июле 2018 года.

Ранее в понедельник Трамп заявил о намерении наладить отношения с Москвой, несмотря на жесткую политику Вашингтона в отношении РФ.

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