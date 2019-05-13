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«ВКонтакте» объявила лауреатов стипендии для учителей информатики

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Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников
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«ВКонтакте» подвела итоги отбора второй стипендиальной программы VK Fellowship. Лауреатами стали 15 преподавателей информатики и программирования из 12 регионов России.

Как сообщает пресс-служба компании, победители получат денежный грант в размере 120 тыс. рублей, приглашение на участие в двух образовательных программах, а также помощь в продвижении авторского курса.

В этом году программа стартовала 11 марта. За месяц команда «ВКонтакте» получила 206 заявок из 31 региона РФ — это почти в 2,5 раза больше, чем в прошлом году. Лидерами по количеству заявок стали Татарстан, Свердловская область и Краснодарский край. Треть претендентов имеют преподавательский опыт более 10 лет.

В итоге экспертный совет выбрал 15 победителей. Ими стали: Алексей Богданов, Архангельск; Алексей Второв, Иваново; Андрей Беляков, Пермь; Анна Горелик, Оренбург; Валентин Голодов, Челябинск; Владимир Сухов, Краснодар; Владимир Филиппов, Псков; Дмитрий Яковлев, Самара; Елена Митясова, Казань; Игорь Андрианов, Вологда; Кирилл Бутин, Архангельск; Мария Макаренко, Владикавказ; Наиль Алишев, Казань; Нина Паньгина, Сосновый Бор; Нияз Кашапов, Казань.

Первая стипендиальная программа VK Fellowship была запущена в апреле 2018 года. Заявки подали 85 учителей. Лауреатами проекта стали 15 человек.

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