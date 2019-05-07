«ВКонтакте» проведет два конкурса для начинающих музыкантов

«ВКонтакте» запускает два конкурса для начинающих музыкантов, победители которых выступят на крупных фестивалях — Sziget в Венгрии и EXIT в Сербии. Об этом сообщает пресс-служба соцсети.

В отборе на Sziget до 31 мая могут поучаствовать коллективы любых жанров. Для этого необходимо на своей странице в «ВКонтакте» разместить публикацию с видео живого выступления, двумя собственными треками и хештегом #vktalents_sziget. Победитель отбора исполнит 40-минутный сет на сцене Europe Stage и получит гонорар в размере €500 и семидневный пропуск на фестиваль.

Попасть же на фестиваль EXIT могут российские диджеи и электронные музыканты, создающие музыку в жанре EDM. Чтобы претендовать на победу, музыканту необходимо разместить до 24 мая в соцсети видео живого исполнения, три собственные песни и хештег #vktalents_exit. Победитель сможет отыграть свой сет на одной из площадок фестиваля.

Исполнитель, который поедет в Венгрию, будет объявлен 6 июня, музыкант, отправляющийся в Сербию, — 3 июня.

Ранее, 26 апреля, стало известно, что «ВКонтакте» поддержит IT-специалистов, участвующих в общественной программе «Учитель для России». Программа предусматривает стипендии и компенсации расходов на жилье учителям информатики и робототехники в регионах. Помимо этого, ее участники на конкурсной основе смогут получить грант от соцсети на сумму до 100 тыс. рублей.