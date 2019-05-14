«В Москве принимают к сведению результаты украинских выборов»
Москва хочет нормализации отношений с Киевом в полном объеме, но для этого новые украинские власти должны принять меры по устранению искусственно созданных за последние пять лет барьеров. Об этом в интервью «Известиям» заявил статс-секретарь, заместитель министра иностранных дел РФ Григорий Карасин. В преддверии инаугурации новоизбранного лидера Украины замглавы МИДа рассказал о планах России по признанию выборов и надеждах украинцев на перемены к лучшему. Он также посоветовал новому президенту страны не уклоняться от прямого диалога с жителями Донбасса, поскольку именно в этом состоит залог успеха в мирном урегулировании. По мнению Григория Карасина, от готовности Владимира Зеленского отойти от принципа «ломать — не строить» зависит будущее российско-украинского сотрудничества.
— Как вы оцениваете итоги выборов президента Украины? Чем, на ваш взгляд, вызван такой исторический для страны перевес в пользу человека без политического опыта?
— Завершившуюся на Украине президентскую кампанию вряд ли можно воспринимать как образец демократического, свободного и независимого волеизъявления. О многочисленных нарушениях и фальсификациях говорилось в отчетах международных мониторинговых миссий, в комментариях самих участников предвыборной гонки и местных наблюдателей. Киевские власти использовали эту кампанию как очередной повод для нагнетания антироссийской истерии. Большинство кандидатов, включая действующего главу государства Петра Порошенко, взяли на вооружение оголтелую русофобскую риторику, пытаясь тем самым отвлечь внимание населения от серьезных проблем внутри страны.
Несмотря на все политтехнологические и административные ухищрения правящей элиты, жители Украины своим голосованием ясно выразили негативное отношение к провальной политике Петра Порошенко и надежду на перемены к лучшему.
— Россия в итоге признает результаты выборов президента Украины?
— В Москве принимают к сведению результаты выборов. Жизнеспособность и эффективность нового украинского руководства будут во многом определяться его готовностью адекватно оценивать нынешние реалии и стоящие перед страной задачи, нести ответственность за принимаемые решения, включая урегулирование кризиса в Донбассе на основе Минских соглашений.
— Какие перспективы урегулирования конфликта на востоке Украины открываются после смены власти в Киеве?
— Сегодня трудно говорить о перспективах внутриукраинского урегулирования. После смены власти в Киеве прошло слишком мало времени. К тому же избранный президент Владимир Зеленский еще даже не вступил в должность. Заявления, которые делает он лично или члены его команды, порой носят противоречивый характер и не дают реального представления о политической программе нового руководителя Украины. Надеемся, что после инаугурации Владимир Зеленский более четко обозначит свои приоритеты, в том числе и по урегулированию в Донбассе. Так что давайте не будем забегать вперед и делать поспешных выводов.
— В каком формате Москва готова работать с новыми властями Украины? Как Россия относится к предложению Владимира Зеленского подключить к переговорному процессу по Донбассу США и Великобританию?
— Что касается предложений относительно подключения США и Великобритании к «нормандскому формату», то здесь в первую очередь нужно ориентироваться на реальный эффект от такого изменения. Как представляется, в своем нынешнем виде этот переговорный механизм работал в целом неплохо. Достаточно вспомнить о разработанном минском комплексе мер, который был одобрен Киевом, Донецком и Луганском, а впоследствии — Совбезом ООН. Эти договоренности и по сей день остаются безальтернативной основой урегулирования, своего рода «дорожной картой».
В рамках того же «нормандского формата» на высшем уровне в Париже и Берлине в 2015–2016 годах были достигнуты и другие важные договоренности, которые реально могли бы продвинуть процесс урегулирования. Не наша вина в том, что добиться их осуществления до сих пор не удалось.
Вывод напрашивается сам собою. Дело не в составе участников того или иного формата, а в отсутствии у украинской стороны политической воли выполнять взятые на себя обязательства. Рассчитываем, что Владимир Зеленский будет всё же ответственно к ним подходить, не станет уклоняться от прямого диалога со своими согражданами в Донбассе. В этом — главный залог прогресса на пути к установлению мира на Украине.
— Москва довольно сдержанно отреагировала на победу Владимира Зеленского, отметив, что его результат отражает надежды украинцев на перемены. А есть ли перспективы для перемен в российско-украинских отношениях? Нет ли ощущения, что правление Петра Порошенко настолько разрушило традиционные связи, что нормализовать сотрудничество практически невозможно?
— Как сказал президент России Владимир Путин, мы действительно хотим нормализации отношений с Украиной, готовы восстанавливать их в полном объеме, но не можем делать это в одностороннем порядке.
Здесь без Киева не обойтись. Однако до сих пор там придерживались принципа «ломать — не строить» и, не считаясь ни с какими издержками для интересов страны и ее народа, сознательно разрушали всё, что еще хоть как-то связывает Украину с Россией. Как будет при Владимире Зеленском, пока сказать сложно. В наследство от Петра Порошенко на российском треке ему достается тяжелый груз проблем. Каким будет подход Киева к ним, намерены ли новые украинские власти принять меры для расчистки русла наших двусторонних отношений от искусственно созданных за последние пять лет барьеров и преград — от всего этого зависит будущее российско-украинского сотрудничества.