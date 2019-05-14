«В Москве принимают к сведению результаты украинских выборов»

Москва хочет нормализации отношений с Киевом в полном объеме, но для этого новые украинские власти должны принять меры по устранению искусственно созданных за последние пять лет барьеров. Об этом в интервью «Известиям» заявил статс-секретарь, заместитель министра иностранных дел РФ Григорий Карасин . В преддверии инаугурации новоизбранного лидера Украины замглавы МИДа рассказал о планах России по признанию выборов и надеждах украинцев на перемены к лучшему. Он также посоветовал новому президенту страны не уклоняться от прямого диалога с жителями Донбасса , поскольку именно в этом состоит залог успеха в мирном урегулировании. По мнению Григория Карасина, от готовности Владимира Зеленского отойти от принципа «ломать — не строить» зависит будущее российско-украинского сотрудничества.

— Как вы оцениваете итоги выборов президента Украины? Чем, на ваш взгляд, вызван такой исторический для страны перевес в пользу человека без политического опыта?

— Завершившуюся на Украине президентскую кампанию вряд ли можно воспринимать как образец демократического, свободного и независимого волеизъявления . О многочисленных нарушениях и фальсификациях говорилось в отчетах международных мониторинговых миссий, в комментариях самих участников предвыборной гонки и местных наблюдателей. Киевские власти использовали эту кампанию как очередной повод для нагнетания антироссийской истерии. Большинство кандидатов, включая действующего главу государства Петра Порошенко, взяли на вооружение оголтелую русофобскую риторику , пытаясь тем самым отвлечь внимание населения от серьезных проблем внутри страны.

Несмотря на все политтехнологические и административные ухищрения правящей элиты, жители Украины своим голосованием ясно выразили негативное отношение к провальной политике Петра Порошенко и надежду на перемены к лучшему.

— Россия в итоге признает результаты выборов президента Украины?

— В Москве принимают к сведению результаты выборов . Жизнеспособность и эффективность нового украинского руководства будут во многом определяться его готовностью адекватно оценивать нынешние реалии и стоящие перед страной задачи, нести ответственность за принимаемые решения, включая урегулирование кризиса в Донбассе на основе Минских соглашений.

— Какие перспективы урегулирования конфликта на востоке Украины открываются после смены власти в Киеве?

— Сегодня трудно говорить о перспективах внутриукраинского урегулирования. После смены власти в Киеве прошло слишком мало времени. К тому же избранный президент Владимир Зеленский еще даже не вступил в должность. Заявления, которые делает он лично или члены его команды, порой носят противоречивый характер и не дают реального представления о политической программе нового руководителя Украины . Надеемся, что после инаугурации Владимир Зеленский более четко обозначит свои приоритеты, в том числе и по урегулированию в Донбассе. Так что давайте не будем забегать вперед и делать поспешных выводов.

— В каком формате Москва готова работать с новыми властями Украины? Как Россия относится к предложению Владимира Зеленского подключить к переговорному процессу по Донбассу США и Великобританию?

— Что касается предложений относительно подключения США и Великобритании к «нормандскому формату», то здесь в первую очередь нужно ориентироваться на реальный эффект от такого изменения. Как представляется, в своем нынешнем виде этот переговорный механизм работал в целом неплохо. Достаточно вспомнить о разработанном минском комплексе мер, который был одобрен Киевом, Донецком и Луганском, а впоследствии — Совбезом ООН. Эти договоренности и по сей день остаются безальтернативной основой урегулирования, своего рода «дорожной картой».

В рамках того же «нормандского формата» на высшем уровне в Париже и Берлине в 2015–2016 годах были достигнуты и другие важные договоренности, которые реально могли бы продвинуть процесс урегулирования. Не наша вина в том, что добиться их осуществления до сих пор не удалось.

Вывод напрашивается сам собою. Дело не в составе участников того или иного формата, а в отсутствии у украинской стороны политической воли выполнять взятые на себя обязательства . Рассчитываем, что Владимир Зеленский будет всё же ответственно к ним подходить, не станет уклоняться от прямого диалога со своими согражданами в Донбассе. В этом — главный залог прогресса на пути к установлению мира на Украине.

— Москва довольно сдержанно отреагировала на победу Владимира Зеленского, отметив, что его результат отражает надежды украинцев на перемены. А есть ли перспективы для перемен в российско-украинских отношениях? Нет ли ощущения, что правление Петра Порошенко настолько разрушило традиционные связи, что нормализовать сотрудничество практически невозможно?

— Как сказал президент России Владимир Путин, мы действительно хотим нормализации отношений с Украиной, готовы восстанавливать их в полном объеме, но не можем делать это в одностороннем порядке.