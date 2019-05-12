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Партия Тимошенко потребовала проведения инаугурации Зеленского 19 мая

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко
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Партия «Батькивщина» Юлии Тимошенко потребовала скорейшего проведения инаугурации избранного президента Украины Владимира Зеленского.

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Как считают в партии, «чем быстрее президент приступит к исполнению своих полномочий, тем стабильнее будет ситуация в стране».

«Мы поддерживаем ту дату, которая является скорее. Значит, будет 19», — приводит слова заместителя председателя партии Сергея Соболева «Газета.ру».

10 мая было обнародовано видеообращение Зеленского, в котором тот потребовал от Верховной рады на ближайшем заседании назначить дату инаугурации на 19 мая.

Он отметил, что депутаты затягивают назначение даты инаугурации из страха перед роспуском парламента. В этот же день в Сети появилось фото указа Зеленского о роспуске рады. Отмечается, что окончательное решение по этому вопросу пока еще не принято.

Партия «Блок Петра Порошенко» в то же время предложила перенести церемонию на 1 июня. Окончательную дату назначит парламент на следующей неделе.

Депутат рады Олег Куприенко также выступил против проведения инаугурации Зеленского 19 мая. Он указал, что на эту дату выпадает «гнилое воскресенье». По его убеждению, в этот день «никто ничего хорошего не начинает». Парламентарий подчеркнул, что изучал астрологию и имеет богатый жизненный опыт.

Зеленский ранее неоднократно говорил, что хотел бы иметь законное право распустить Верховную раду. По закону это возможно не позже, чем за шесть месяцев до окончания депутатских полномочий, то есть 27 мая.

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