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В Раде предложили возможный срок инаугурации Зеленского

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко
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Депутат Верховной рады от фракции «Блок Петра Порошенко» Александр Сугоняко зарегистрировал проект постановления, согласно которому инаугурация избранного президента Владимира Зеленского должна пройти 1 июня. Соответствующая информация появилась на сайте украинского парламента в пятницу, 10 мая.

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На данный момент раде зарегистрировано пять проектов постановления о инаугурации Зеленского. Мероприятия предлагается провести 19 мая, 20 мая, а также 1 июня. В одном из проектов допускается проведение торжественной церемонии в два этапа: 19 мая, как и положено по закону, в зале заседаний рады, и 3 июня на стадионе «Олимпийский» в Киеве. Таким образом автор предлагает обеспечить участие «общественности и приглашенных гостей иностранных государств».

Между тем сам Зеленский настаивает на проведении инаугурации 19 мая. 10 мая он опубликовал видеообращение, в котором призвал депутатов назначить именно эту дату на ближайшем заседании. По его мнению, парламентарии затягивают этот вопрос из страха перед роспуском парламента.

В этот же день в Сети появилась фотография указа Зеленского о роспуске Верховной рады. Как отмечает «Газета.ру», опубликованный снимок — лишь проектом документа, так как в окружении политика пока нет единого решения о роспуске парламента.

21 апреля на Украине состоялся второй тур выборов президента. Зеленский одержал победу, набрав 73,22% голосов избирателей, действующий президент страны Петр Порошенко получил только 24,45%. Инаугурация избранного главы государства должна состояться в течение 30 дней после объявления результатов.

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