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Предвыборная агитация кандидатов в президенты началась в Казахстане

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Фото: TAСС/DPA
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В Казахстане в 18:00 по местному времени (15:00 мск) стартовала предвыборная агитация за кандидатов на пост президента сообщает «Интерфакс» в субботу, 11 мая.

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Отмечается, что в это же время завершилась регистрация кандидатов в президенты республики — всего семь человек. Четверо из них были выдвинуты партиями: действующий глава государства Касым-Жомарт Токаев от «Нур Отан» («Свет Отечества»), депутат нижней палаты парламента Жамбыл Ахметбеков — от Коммунистической народной партии Казахстана, председатель правления «Национального аграрного научно-образовательного центра» Толеутай Рахимбеков — от Народно-демократической патриотической партии «Ауыл» («Аул») и депутат нижней палаты парламента Дания Еспаева — от партии «Ак жол» («Светлый путь»).

Еще трое кандидатов зарегистрированы в ЦИК страны от общественных объединений. Среди них журналист Амиржан Косанов, который выдвинут Объединенным национал-патриотическим движением «Улт тагдыры» («Судьба нации»), председатель территориального объединения профсоюзов Западно-Казахстанской области Амангельды Таспихов — от Федерации профсоюзов Казахстана и писатель и общественный деятель Садыбек Тугел — республиканским движением «Улы дала кырандары» («Орлы великой степи»),

19 марта Нурсултан Назарбаев, занимавший пост главы Казахстана более 25 лет, сложил полномочия и назначил своим преемником Токаева.

Решение о проведении внеочередных выборов, которые пройдут 9 июня, новый президент принял в начале апреля. Главным кандидатом эксперты считают самого Токаева. Это же показывают данные республиканских опросов общественного мнения.

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