Ученые обратились к Токаеву из-за исчезновения китаеведа Сыроежкина

Представители научного и экспертного сообщества Казахстана обратились к действующему главе государства Касым-Жомарту Токаеву и первому президенту страны Нурсултану Назарбаеву в связи с сообщениями в СМИ о возможном задержании научного сотрудника КИСИ (Казахстанский институт стратегических исследований при президенте Республики Казахстан), китаеведа Константина Сыроежкина, сообщило 6 мая «Информбюро» со ссылкой на сайт «Центразия».

«3–5 мая 2019 года ряд казахстанских и зарубежных СМИ опубликовал материалы, в которых сообщается о задержании спецслужбами Казахстана, предположительно, по обвинению в шпионаже известного казахстанского ученого, ведущего специалиста в области китаеведения, доктора политических наук Константина Сыроежкина», — говорится в обращении.

Ученые также отмечают, что коллеги Сыроежкина не могут с ним связаться с февраля 2019 года. По мнению авторов письма, возможное задержание специалиста может нанести ущерб внешнеполитическому имиджу Казахстана. Они напоминают, что Сыроежкин проработал более 30 лет в научных и исследовательских структурах страны, в частности в институтах, которые обеспечивают аналитическое сопровождение деятельности администрации президента страны, совета безопасности и казахстанского МИДа.

«Константин Сыроежкин за последние годы перенес ряд тяжелых заболеваний. Его вероятное длительное нахождение в заключении может нанести серьезный вред его здоровью», — подчеркивается в обращении.