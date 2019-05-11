Впервые за девять лет в Москве пройдет Совет губернаторов России и Японии, стороны обсудят сотрудничество в сфере экономики, цифровых технологий и активизацию гуманитарных контактов.

По словам главы международного комитета Совета Федерации Константина Косачева, речь пойдет также о перспективах взаимодействия в сфере малого и среднего бизнеса Японии и РФ.

В интервью «Парламентской газете», опубликованном в субботу, 11 мая, он рассказал о возможностях отмены виз между странами. «Совершенно точно могу сказать, что процесс этот будет долгим, он должен сопровождаться апробацией целого ряда отдельных решений», — указал он.

Совет Федерации предоставляет платформу, на которой руководители регионов будут взаимодействовать напрямую, добавил сенатор.

Заседание Совета губернаторов России и Японии пройдет в Москве 13–14 мая.

Накануне стало известно, что президент России Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ встретятся на полях форума G20, который пройдет в июне в Осаке.