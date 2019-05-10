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В МИД Японии объяснили слова о «резких высказываниях» трудностями перевода

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Фото: flickr.com/МИД России
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Министр иностранных дел Японии Таро Коно под словами о «резких высказываниях» на переговорах с российским коллегой Сергеем Лавровым, вероятно, имел в виду, что встреча была откровенной и искренней. Об этом заявила в пятницу, 10 мая, заместитель пресс-секретаря МИД Японии Мицуко Шино по итогам визита главы МИД Японии в Москву.

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«Может быть, речь идет о сложностях перевода. Резкие — для нас значит открытые, лицом к лицу, очень откровенные переговоры», — приводит ее слова ТАСС.

По итогам встречи с Лавровым в пятницу Коно заявил, что на переговорах прозвучали «резкие высказывания». Позднее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что российская сторона каких-либо ничего подобного не услышала. В связи с этим дипломат предположила, что у россиян и японцев разное представление о «резких высказываниях».

Лавров и Коно в ходе переговоров, состоявшихся 10 мая, обсудили несколько тем. Среди них — мирный договор между странами и размещение ПРО США в Японии. При этом до начала беседы министр иностранных дел России заявил, что расхождения Москвы и Токио по мирному договору остаются «весьма значительными».

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