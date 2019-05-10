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Захарова ответила на слова Коно о «резких высказываниях» на встрече с Лавровым

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Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова японского премьер-министра Таро Коно о «резких высказываниях» по итогам переговоров с российским коллегам Сергеем Лавровым 10 мая.

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«Выступая с заявлением по итогам переговоров, глава внешнеполитического ведомства Японии среди прочего сказал буквально следующее: «Дискуссия доходила до резких высказываний». Лавров усмехнулся», — написала Захарова на своей странице в Facebook.

Она добавила, что присутствующие в зале пресс-конференции, а до этого на переговорах члены делегации, переглянулись, не понимая, о чем идет речь. Захарова заключила, что у россиян и японцев, видимо, разное представление о «резких высказываниях».

Лавров и Коно обсудили несколько тем. Среди них — мирный договор между странами и размещение ПРО США в Японии.

Ранее 10 мая Лавров сообщил, что главы МИД и министры обороны России и Японии проведут встречу в формате «2+2» 30 мая в Токио. По его словам, у сторон имеется «солидная основа» для наращивания совместных усилий по повышению качества диалога. Он отметил, что за последний год состоялось пять встреч президента России Владимира Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ. Следующая их встреча должна состояться в конце июня на полях саммита G20.

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