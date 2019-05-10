Прямой эфир

Путин и Абэ встретятся на полях форума G20

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ встретятся на полях форума G20, который пройдет в июне. Об этом в пятницу, 10 мая, журналистам сообщила заместитель пресс-секретаря МИД Японии Мицуко Шино по итогам визита в Москву японского министра иностранных дел Таро Коно.

В островной массе: судьбу Курил продолжат обсуждать в феврале
Лидеры России и Японии договорились, что вопрос мирного договора будет рассмотрен главами МИДов на конференции в Мюнхене

«Мы еще обсуждаем детали, встретятся ли лидеры перед или после саммита, и где именно произойдет встреча — в Осаке или Токио», — цитирует ее ТАСС.

Саммит G20 в Осаке пройдет 28–29 июня.

Ранее 10 мая стало известно, что главы МИД и министры обороны России и Японии проведут встречу в формате «2+2» 30 мая в Токио. Об этом сообщил глава российского дипломатического ведомства Сергей Лавров после встречи с Таро Коно.

Глава российского внешнеполитического ведомства также констатировал «наличие солидной основы» для наращивания совместных усилий по повышению качества диалога. Он отметил, что за последний год состоялось пять встреч Путина и Абэ.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
МИД Японии отказался от острых формулировок по Курилам в ежегодном докладе
РФ и Япония разработают схемы совместной деятельности на южных Курилах

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017