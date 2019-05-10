Путин и Абэ встретятся на полях форума G20

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ встретятся на полях форума G20, который пройдет в июне. Об этом в пятницу, 10 мая, журналистам сообщила заместитель пресс-секретаря МИД Японии Мицуко Шино по итогам визита в Москву японского министра иностранных дел Таро Коно.

«Мы еще обсуждаем детали, встретятся ли лидеры перед или после саммита, и где именно произойдет встреча — в Осаке или Токио», — цитирует ее ТАСС.

Саммит G20 в Осаке пройдет 28–29 июня.

Ранее 10 мая стало известно, что главы МИД и министры обороны России и Японии проведут встречу в формате «2+2» 30 мая в Токио. Об этом сообщил глава российского дипломатического ведомства Сергей Лавров после встречи с Таро Коно.

Глава российского внешнеполитического ведомства также констатировал «наличие солидной основы» для наращивания совместных усилий по повышению качества диалога. Он отметил, что за последний год состоялось пять встреч Путина и Абэ.