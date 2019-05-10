Лужков прокомментировал смерть Доренко

Бывший мэр Москвы Юрий Лужков прокомментировал смерть журналиста и радиоведущего Сергея Доренко, который скончался в четверг в возрасте 59 лет.

Экс-градоначальник заявил РБК, что не может с положительной стороны охарактеризовать Доренко, и назвал его «гением зла», у которого была возможность общаться с громадным количеством людей. При этом Лужков отметил безусловный талант журналиста.

«У него не было принципов, была злоба, которая направлялась в линию, если это оплачивалось, и это не ограничивалось расправой над Примаковым, надо мной», — подытожил бывший мэр российской столицы.

В 1999 году Доренко в своих программах представил ряд критических материалов о тогдашнем мэре Москвы. Журналист даже получил прозвище Телекиллер от своих коллег по цеху.

Сергей Доренко скончался в Москве на 60-м году жизни. Он ехал на своем мотоцикле по одной из улиц Москвы, когда ему внезапно стало плохо и он упал на проезжую часть. По предварительным данным, смерть наступила от естественных причин. У радиоведущего могло остановиться сердце.

Сергей Доренко с 2014 года являлся главным редактором радиостанции «Говорит Москва». До этого он был радиоведущим и главредом станции «Русская служба новостей». Известность журналист получил благодаря телевидению — был ведущим информационных передач «Время» и «Авторская программа Сергея Доренко».