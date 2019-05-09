Задымление произошло при посадке самолета в шведском Гетеборге

На борту снижавшегося в аэропорту шведского Гетеборга самолета произошло задымление. Об этом сообщает Goteborgs Posten.

Лайнер следовал из Стокгольма в Гетеборг. Задымление произошло при заходе на посадку. На борту находились около 100 пассажиров.

Воздушное судно приземлилось. Сейчас на месте чрезвычайного происшествия работают спасательные службы. Других подробностей инцидента пока нет.

Ранее 8 мая в международном аэропорту Янгон в Мьянме самолет авиакомпании Biman Bangladesh Airlines сошел со взлетно-посадочной полосы и развалился на три части. К месту происшествия приехали пожарные и кареты скорой помощи. В результате аварии пострадали 11 человек.