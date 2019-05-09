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Аргентинка позволила знакомому надругаться над ее малолетней дочерью

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Фото: Global Look Press/Telam
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Женщину в аргентинском городе Ла Банда арестовали после того, как она позволила другу своего сожителя изнасиловать ее 11-летнюю дочь.

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Как сообщает The Mirror, в обмен женщина попросила $65. По версии следствия, получив деньги, она оставила девочку наедине с подозреваемым, передает РЕН ТВ.

К ее возвращению мужчина успел надругаться над ребенком и покинуть дом. Услышав жалобы дочери, женщина обвинила ее во лжи и заявила, что не станет писать заявление в полицию.

После этого девочка рассказала о случившемся тете, которая обратилась в полицию.

В марте Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении 50-летнего жителя Москвы, который совращал взятых из детского дома мальчиков, а затем возвращал их обратно в социальное учреждение.

29 января в Великобритании приговорили к семи годам и девяти месяцам тюрьмы самую молодую в истории страны женщину-педофила. 18-летняя сотрудница детского сада Софи Элмс призналась в совершении сексуального насилия против двоих детей двух и трех лет.

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