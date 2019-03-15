Прямой эфир

Москвича обвинили в изнасиловании взятых под опеку детей

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении 50-летнего жителя Москвы, который совращал взятых из детского дома мальчиков, а затем возвращал их обратно в социальное учреждение, сообщается на сайте столичного управления ведомства.

Содомово товарищество
Почему сетевые педофилы не боятся правоохранительных органов

По данным следователей, в июне 2016 года мужчина в первый раз оформил опекунство над воспитанником столичного интерната, изнасиловал ребенка, а заем вернул обратно. Аналогичные действия обвиняемый проделал в октябре 2018 года.

О случившемся стало известно в результате расследования другого эпизода. В следственные органы обратилась женщина. Она сообщила, что в 2008 году мужчина был репетитором у ее сына, которого он совратил во время занятий.

Мужчина заключен под стражу, следователи организуют проверку в столичных органах опеки и попечительства.

29 января в Великобритании приговорили к семи годам и девяти месяцам тюрьмы самую молодую в истории страны женщину-педофила. 18-летняя сотрудница детского сада Софи Элмс призналась в совершении сексуального насилия против двоих детей двух и трех лет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Екатеринбурге депутат отказался признавать педофилов маньяками
Экс-архиепископ Вашингтона признан виновным в педофилии и лишен сана

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017