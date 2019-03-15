Москвича обвинили в изнасиловании взятых под опеку детей

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении 50-летнего жителя Москвы, который совращал взятых из детского дома мальчиков, а затем возвращал их обратно в социальное учреждение, сообщается на сайте столичного управления ведомства.

По данным следователей, в июне 2016 года мужчина в первый раз оформил опекунство над воспитанником столичного интерната, изнасиловал ребенка, а заем вернул обратно. Аналогичные действия обвиняемый проделал в октябре 2018 года.

О случившемся стало известно в результате расследования другого эпизода. В следственные органы обратилась женщина. Она сообщила, что в 2008 году мужчина был репетитором у ее сына, которого он совратил во время занятий.

Мужчина заключен под стражу, следователи организуют проверку в столичных органах опеки и попечительства.

29 января в Великобритании приговорили к семи годам и девяти месяцам тюрьмы самую молодую в истории страны женщину-педофила. 18-летняя сотрудница детского сада Софи Элмс призналась в совершении сексуального насилия против двоих детей двух и трех лет.