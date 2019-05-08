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Эксперт сравнил боевые лазеры России и США

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Фото: РИА Новости/Министерство обороны РФ
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Уже через 2-3 года станет известно, российское или американское лазерное оружие на деле обладает лучшими характеристиками. Об этом рассказал в беседе с «Известиями» глава Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов.

Ранее, 23 апреля, ВВС США провели испытания прототипа лазерной установки для уничтожения ракет воздушного старта. Испытания прошли на полигоне «Белые пески» в Нью-Мексико, пишет The Drive.

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Пока говорить о сравнении лазерного оружия России и США преждевременно, уверен Михайлов.

«Россия в этом направлении располагает комплексом «Пересвет», способным уже на данный момент уничтожать как объекты наземной инфраструктуры противника, так и воздушные цели, и даже выводить из строя космические спутники», — рассказал эксперт.

В то же время Минобороны России пока не озвучивает тактико-технические характеристики комплекса.

Более подробная информация по дальности поражения целей и условиям применения «Пересветов» появится ближе к концу 2019 года, когда комплекс заступит на регулярное боевое дежурство, указал эксперт.

По его словам, работы по лазерному направлению в США ведут корпорации Northrop Grumman и Lockheed Martin.

«Известно, что американская лазерная установка по планам Пентагона будет задействовать энергию не менее 150 киловатт. Какой источник энергии используется в российском «Пересвете» пока засекреченно», — заключил Михайлов.

Отмечается, что американский прототип лазерной установки был разработан в рамках концепции SHiELD (Self-Protect High Energy Laser Demonstrator), которая предусматривает создание к 2020 году лазерного оружия для истребителей.

Предполагается, что лазерная система сможет повысить живучесть военных самолетов и эффективно поражать выпущенные по самолету ракеты класса «воздух–воздух» и «земля–воздух». Подробности испытаний не сообщаются. Однако, по данным The Drive, ракеты были успешно сбиты.

В прошлом году Пентагон заявил о разработке Гриффин противоракетной обороны и систем, способных выводить из строя электронику противника микроволновым излучением.

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