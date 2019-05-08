Кокорин с улыбкой встретил решение суда о признании его виновным

Футболист «Зенита» Александр Кокорин с улыбкой встретил решение Пресненского суда Москвы о признании его виновным по делу о двух драках. Об этом сообщает корреспондент «Известий» в среду, 8 мая.

Ранее в среду суд также признал виновными футболиста «Краснодара» Павла Мамаева, товарища спортсменов Александра Протасовицкого и младшего брата Кокорина Кирилла. Суд установил, что подсудимые нанесли потерпевшим легкий вред здоровью.

Отмечается, что суд не нашел противоправных действий в поведении водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука, который является потерпевшим по делу.

6 мая прокурор в ходе заседания суда запросил для них реальные сроки. Братьев Кокориных он попросил приговорить к одному году и шести месяцам лишения свободы, Мамаева и Протасовицкого — к одному году и пяти месяцам.

Кокорин, выступая с последним словом, принес извинения потерпевшим, семье и общественности. Во время своей речи футболист расплакался.

Согласно обвинительному заключению, фигуранты дела стали участниками двух конфликтов в центре Москвы в октябре прошлого года. Сначала компания избила водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука. Затем молодые люди переместились в кафе, где напали на чиновника Минпромторга Дениса Пака. Кроме того, в результате драки в заведении пострадал гендиректор института НАМИ Сергей Гайсин.

Изначально было возбуждено уголовное дело по статьям «Хулиганство» и «Побои», однако позже его переквалифицировали на «Умышленное причинение легкого вреда здоровью». Братья Кокорины, Мамаев и Протасовицкий находятся под арестом до 25 сентября.