Прямой эфир

Женщина погибла при пожаре в магазине в Хабаровском крае

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Деревянное здание магазина загорелось в селе в Хабаровском крае. При обследовании пострадавших помещений пожарные обнаружили погибшую женщину.

Возгорание произошло в селе Афанасьевка. На момент прибытия пожарного расчета происходило горение одноэтажного магазина. Специалисты газодымозащитной службы проверили помещения магазина и обнаружили в подсобном помещении женщину. Она не подавала признаков жизни, сообщает ИА AmurMedia.

В ликвидации пожара участвовали 18 человек и шесть единиц техники. Площадь возгорания составила около 80 кв. м. Магазин и подсобное помещение сгорели полностью. Причина пожара будет установлена в ходе экспертизы, Следственное управление проведет проверку.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Ребенок погиб при пожаре в Иркутской области
Субботник в Омской области закончился пожаром

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017