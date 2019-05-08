Женщина погибла при пожаре в магазине в Хабаровском крае

Деревянное здание магазина загорелось в селе в Хабаровском крае. При обследовании пострадавших помещений пожарные обнаружили погибшую женщину.

Возгорание произошло в селе Афанасьевка. На момент прибытия пожарного расчета происходило горение одноэтажного магазина. Специалисты газодымозащитной службы проверили помещения магазина и обнаружили в подсобном помещении женщину. Она не подавала признаков жизни, сообщает ИА AmurMedia.

В ликвидации пожара участвовали 18 человек и шесть единиц техники. Площадь возгорания составила около 80 кв. м. Магазин и подсобное помещение сгорели полностью. Причина пожара будет установлена в ходе экспертизы, Следственное управление проведет проверку.