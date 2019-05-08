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Субботник в Омской области закончился пожаром

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Генеральная уборка возле родильного дома в Нижнеомском районе Омской области привела к опасному пожару — сжигание мусора и сухостоя вышло из-под контроля, пришлось вызывать спасателей, сообщает «12 канал».

Огонь распространился на территорию в 300 кв. м. Ликвидация возгорания заняла около 30 минут. Специалисты устанавливают ответственных за нарушение противопожарного режима, передает ИА «Город55». Запрет на разведение костров и сжигание травы действует в регионе с 26 апреля вплоть до 9 июня.

Как стало известно 30 апреля, в Уссурийске сгорели сразу четыре дачи в одном из садоводческих товариществ. С пылающей травы огонь из-за сильного ветра перекинулся на постройки. Несколько человек остались без своей недвижимости.

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