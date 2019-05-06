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Жителей Пермского края позвали на субботник по уборке человеческих останков

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Фото: РИА Новости/Александр Кряжев
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В Пермском крае провели субботник по уборке с берегов Камы человеческих останков. Вода вымывает их из братского захоронения времен Гражданской войны, пояснила сотрудница администрации села Крюково Вера Головнина.

По ее словам, подобное происходит каждую весну, а субботники проходят уже более 10 лет. В беседе с радиостанцией «Говорит Москва» Головнина уточнила, что в этих местах было и деревенское кладбище.

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«Когда построили Воткинское водохранилище, братскую могилу не перезахоронили. Берег затоплен, и ежегодно вымываются кости из берега. И мы ежегодно делаем субботники: эти кости собираем», — уточнила она, отмечает телеканал «360».

Жители села Крюково сделали для останков братскую могилу на деревенском кладбище. Там стоит ограда, памятник и ежегодно в захоронение добавляются кости. «Как вода идет, так берег и рушится. У нас там нет береговых укреплений. Раньше находили черепа. Там китайцы, или кто были», — добавила женщина.

В апреле стало известно, что в России могут появиться частные кладбища. Конкретно речь идет не о коммерческом объекте, а о государственно-частном партнерстве. А именно, на государственной земле откроются новые кладбища с частными операторами. Такая схема уже существует в нескольких регионах.

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