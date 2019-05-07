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Субботник в Екатеринбурге перенесли уже в третий раз

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Мэрия Екатеринбурга вновь сообщила о переносе общегородского субботника. Мероприятие не удалось провести уже в третий раз.

Сначала уборку, запланированную на конец апреля, отложили из-за Пасхи. Однако во второй раз сильный снегопад не позволил устроить субботник. Теперь намеченную на 7 мая уборку отложили в связи с празднованием Дня Победы. Администрация Екатеринбурга наметила проведение субботника на 13–17 мая, передает Tagilcity.ru.

Почти 80% граждан России считают проведение субботников важным и полезным занятием. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ). За последние два года участие в субботниках — уборке, озеленении и благоустройстве дворов и улиц — приняли 68% граждан.

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