Субботник в Екатеринбурге перенесли уже в третий раз

Мэрия Екатеринбурга вновь сообщила о переносе общегородского субботника. Мероприятие не удалось провести уже в третий раз.

Сначала уборку, запланированную на конец апреля, отложили из-за Пасхи. Однако во второй раз сильный снегопад не позволил устроить субботник. Теперь намеченную на 7 мая уборку отложили в связи с празднованием Дня Победы. Администрация Екатеринбурга наметила проведение субботника на 13–17 мая, передает Tagilcity.ru.

Почти 80% граждан России считают проведение субботников важным и полезным занятием. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ). За последние два года участие в субботниках — уборке, озеленении и благоустройстве дворов и улиц — приняли 68% граждан.