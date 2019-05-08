Ребенок погиб при пожаре в Иркутской области

В Иркутской области пожарные ликвидировали возгорание в частном жилом доме. В результате пожара погиб ребенок.

Инцидент произошел в одном из сел Тайшетского района. По данным местной администрации, огонь охватил кровлю и веранду жилого дома, а также надворные постройки. При этом возникла угроза распространения пожара на ближайшие дома. Ликвидировать горение удалось в течение часа, сообщает ИА IrkutskMedia.

Власти района уточнили, что в тушении пожара участвовали местные жители. Также в администрации напомнили, что на территории Иркутской области объявлен особый противопожарный режим. Гражданам запрещено разводить костры, пользоваться открытым огнем и сжигать мусор.