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Ребенок погиб при пожаре в Иркутской области

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В Иркутской области пожарные ликвидировали возгорание в частном жилом доме. В результате пожара погиб ребенок.

Инцидент произошел в одном из сел Тайшетского района. По данным местной администрации, огонь охватил кровлю и веранду жилого дома, а также надворные постройки. При этом возникла угроза распространения пожара на ближайшие дома. Ликвидировать горение удалось в течение часа, сообщает ИА IrkutskMedia.

Власти района уточнили, что в тушении пожара участвовали местные жители. Также в администрации напомнили, что на территории Иркутской области объявлен особый противопожарный режим. Гражданам запрещено разводить костры, пользоваться открытым огнем и сжигать мусор.

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