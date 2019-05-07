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Две женщины и ребенок погибли при пожаре в Челябинской области

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Уголовное дело возбуждено по факту гибели трех человек в результате пожара в Челябинской области. Частный дом сгорел из-за пала травы.

Трагедия произошла в деревне Кузнецово Еткульского района. По данным следствия, жильцы дома справляли поминки и не заметили, что из-за сжигания сухой травы огонь перекинулся на здание. Из горящего дома удалось выбраться мужчине, он вызвал пожарных. За время тушения пожара в доме рухнула крыша. При разборе завалов были обнаружены тела ребенка и женщин 61 и 36 лет, сообщает ИА «Ура.ру».

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».

Ранее сообщалось, что в Ставропольском крае 13 человек пострадали в результате пожара в многоэтажном доме. По предварительным данным, причиной возгорания стал хлопок газа.

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