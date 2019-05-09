9 мая 2020 года широко и торжественно будет отмечаться 75-летие Победы нашего народа в Великой Отечественной войне. Открывая юбилейный год, мне бы хотелось вернуться в тот радостный майский день 1945-го и полистать страницы праздничного номера газеты.

«Известия» вышли тогда под порядковым номером 8717 — если считать со дня рождения. Это была календарная среда, впоследствии навсегда ставшая великим Днем Победы. К слову, черная дата в истории страны — 22 июня — пришлась на воскресенье, поэтому первый «военный» номер (№ 7573) вышел 24 июня. Всего в годы войны «Известия» выпустили 965 номеров. Это трагическая и героическая летопись борьбы за победу — на фронте и в тылу.

Можно вспомнить и то, что июньский номер 1941 года открывался фразой в шпигеле: «Вероломным разбойничьим нападением фашистская Германия начала войну против Советского Союза». Тогда на первой полосе рядом с радиообращением от имени правительства к народу наркома иностранных дел Вячеслава Молотова было напечатано стихотворение знаменитого поэта-песенника Василия Лебедева-Кумача «Священная война», положенное на музыку Александром Александровым и ставшее песней-клятвой, песней-призывом: «Пусть ярость благородная / Вскипает, как волна, / Идет война народная, / Священная война».

Прошло 1418 дней этой войны, полной смертей и побед, разрушений и лишений. И Лебедев-Кумач в номер от 9 мая 1945 года пишет другие волнующие строки: «В ушах еще не смолкнул гул войны, / И жжет глаза последний дым сражений. / Но нынче все сердца освещены / Победной, ясной радостью весенней».

Этот «последний дым», горький и сладостный одновременно, еще чувствуется — на первой и второй полосах праздничного номера опубликованы сообщения о последних боевых действиях Красной армии на полях только что завершенной войны. Приказами Верховного главнокомандующего Сталина отмечены победные действия 1-го, 2-го и 4-го Украинских фронтов (командующие соответственно — маршалы Конев и Малиновский, генерал армии Еременко). 8 мая они освободили важные стратегические пункты на территории Германии, Чехословакии и Австрии. В приказах приведены длинные наградные списки. Вечером того же дня в Москве в честь этих побед состоялся праздничный салют «двадцатью артиллерийскими залпами из 224 орудий».

Первая полоса открывалась документом исторической важности — Актом о безоговорочной капитуляции германских вооруженных сил. От имени германского верховного командования его подписали фельдмаршал Кейтель, командующий военно-морскими силами генерал-адмирал Фридебург и представитель воздушных сил Штумпф. Подписание, как следует из документа, проходило в присутствии маршала Советского Союза Георгия Жукова и главного маршала авиации Артура Теддера — тот представлял союзников. «В качестве свидетелей [были] командующий стратегическими воздушными силами США генерал Спаатс, главнокомандующий Французской армией генерал де Латр де Тассиньи».

Репортаж об историческом событии из пригорода Берлина вели специальные корреспонденты «Известий» Леонид Кудреватых и Лев Славин. Последний — известный писатель и драматург, в свое время прославившийся пьесой «Интервенция»». Вот строки из их репортажа:

«На Франкфуртер-аллее воздвигнута арка. Она увенчана изображением ордена Победы. Ее украшает надпись: «Красной армии слава!» Машина с немцами про­ехала рядом с этой аркой. Для них она — арка бесславного поражения.

За аркой начинается район Карлсхорст. Название это отныне останется в веках. Здесь стоит здание Военно-инженерного училища. Его изображение войдет в школьные учебники как символ победы над фашизмом. В этом здании… Германия подписала капиту­ляцию».

Репортаж писался буквально «с колес»: событие происходило ночью, нужно было успеть в номер. За газетным текстом скрывается почти детективная история. Ее в моем Историческом клубе поведал однажды журналист Борис Сумашедов. В известинском архиве сохранился машинописный текст Акта о капитуляции — три странички без подписей, но со следами карандашной правки, сделанной в редакции. Кто и почему приложил руку к сверхважному документу, который готовился в условиях строжайшей секретности?

Известно, что на Западном фронте акты о капитуляции германских войск начали готовиться нашими соперниками еще в конце апреля. И в ночь на 8 мая он был подписан во французском городе Реймсе в присутствии нашего военного атташе в Париже генерала Ивана Суслопарова. Сталин не признал этот документ, распорядился срочно подготовить наш вариант и по телефону поручил Жукову не только представлять Верховного главнокомандующего, но и руководить церемонией подписания Акта именно в Карлсхорсте.

Согласование фамилий шло до последнего момента. Как документ (еще до утверждения «подписантов») оказался в «Известиях»? Есть два варианта. Возможно, днем 8 мая копию по спецканалам получил тогдашний главный редактор газеты Леонид Ильичев. С большей вероятностью можно предположить, что здесь репортерскую хватку проявил как раз спецкор «Известий» (скорее всего, вездесущий Кудреватых), которому еще до начала заседания в Берлине удалось оперативно узнать звания и фамилии полномочных представителей держав-победительниц и срочно передать эти сведения в Москву…

Но вернемся в праздничный номер газеты и в праздничную Москву. Репортаж с Красной площади и ликующих улиц столицы («Москва в эту ночь») вели недавние военкоры «Известий» Виктор Беликов и Николай Жданов. Они описывают то море эмоций, что вызвало долгожданное радиосообщение о победе. Среди прочего упоминается замечательный факт: «В родильном доме № 14 у Крестьянской заставы все охвачены радостным волнением. Первым в час победы родился здесь сын у Ольги Васильевны Станкевич. Мальчик, которого она назвала Виктором». Победитель!

Кстати говоря, сын журналиста Беликова, тоже Виктор, пошел по стопам отца, отдал «Известиям» почти 40 лет жизни и стал королем московских репортеров.

Автор — ведущий Исторического клуба «Известий»