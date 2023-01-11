Радоница 2023: когда Красная горка, что нельзя делать, как поминают

Во вторник, 25 апреля 2023 года, православные христиане отметят Радоницу — день поминовения усопших. Красная горка приходится на девятый день после Пасхи, 16 апреля.

Верующие посещают кладбище, чтобы помолиться об умерших. Перед этим они идут в храм, где передают записки с именами усопших священнослужителям для поминовения во время литургии.

Суть праздника заключается в том, что не только святые, но и все верующие не умирают, но живут во Христе, а он своим воскресением из мертвых победил смерть.

Церковь призывает не погружаться в скорбные переживания по поводу смерти близких, а возрадоваться «их рождению в вечную жизнь».

На кладбище принято оставлять что-то со своего пасхального стола, например кулич или яйцо.

На Радоицу разрешается работать только в случае острой необходимости. Под запретом употребление алкоголя, ссоры, негатив.

В нашем материале — все родительские субботы 2023: даты, традиции, запреты.