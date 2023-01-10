Пасха и Масленица 2023: какого числа у православных в России

В 2023 году россияне традиционно отпразднуют свои любимые праздники, в том числе Масленицу и Пасху.

Проводы зимы, которые будут сопровождаться поеданием блинов и сжигание чучела, состоятся 26 февраля. На следующий день, 27 февраля, начнется Великий пост. Завершится он Пасхой 16 апреля. В этот день храмы РПЦ будут заполнены верующими, отмечающими главный христианский праздник.

В главном соборе страны традиция проведения пасхального богослужения зародилась в 2001 году, когда в заново отстроенном храме праздничную службу провел патриарх Алексий II.

Празднование Пасхи продолжается 40 дней в честь 40-дневного пребывания воскресшего Иисуса Христа со своими учениками, после чего Он вознесся на небо.

Тело Спасителя было погребено в склепе в саду недалеко от места распятия в Страстную пятницу, накануне иудейской Пасхи. На третий день к пещере направились женщины, ученицы Иисуса и, подойдя к гробнице, увидели, что склеп пуст. День, когда это произошло, ныне называется воскресеньем.