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Пасха и Масленица 2023: какого числа у православных в России

Россиянам напомнили даты Масленицы и Пасхи в 2023 году
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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В 2023 году россияне традиционно отпразднуют свои любимые праздники, в том числе Масленицу и Пасху.

Проводы зимы, которые будут сопровождаться поеданием блинов и сжигание чучела, состоятся 26 февраля. На следующий день, 27 февраля, начнется Великий пост. Завершится он Пасхой 16 апреля. В этот день храмы РПЦ будут заполнены верующими, отмечающими главный христианский праздник.

В главном соборе страны традиция проведения пасхального богослужения зародилась в 2001 году, когда в заново отстроенном храме праздничную службу провел патриарх Алексий II.

Празднование Пасхи продолжается 40 дней в честь 40-дневного пребывания воскресшего Иисуса Христа со своими учениками, после чего Он вознесся на небо.

Тело Спасителя было погребено в склепе в саду недалеко от места распятия в Страстную пятницу, накануне иудейской Пасхи. На третий день к пещере направились женщины, ученицы Иисуса и, подойдя к гробнице, увидели, что склеп пуст. День, когда это произошло, ныне называется воскресеньем.

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Светлое Христово Воскресение, или Пасха — важнейший праздник, знаменующий воскресение из мертвых Иисуса Христа. Это центральное библейское событие является основой христианского учения. Ежегодно дату Пасхи определяют с помощью лунного и солнечного календарей. Первые кадры торжества — в галерее «Известий»
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Председатель попечительского совета Фонда Андрея Первозванного (ФАП) Владимир Якунин в аэропорту Внуково
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Якунин с Благодатным огнем, доставленным спецрейсом из Иерусалима в Москву
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Благодатный огонь привезли для праздничного пасхального богослужения в храме Христа Спасителя
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Верующие во время встречи Благодатного огня в аэропорту
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Перед началом пасхального богослужения в храме Христа Спасителя
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Католические священнослужители на пасхальном богослужении
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Председатель попечительского совета Фонда Андрея Первозванного (ФАП) Владимир Якунин (справа) передает патриарху Московскому и всея Руси Кириллу Благодатный огонь
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Патриарх Кирилл приветствует премьер-министра РФ Дмитрия Медведева и его супругу Светлану, президента РФ Владимира Путина и мэра Москвы Сергея Собянина (слева направо)
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Дмитрий Медведев и его супруга Светлана, Владимир Путин и Сергей Собянин в храме Христа Спасителя
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
MAY_6128
Москвичи и гости столицы на пасхальном богослужении
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время Божественной литургии
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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На праздничное богослужение в храме Христа Спасителя собрались тысячи верующих
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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