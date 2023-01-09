Великий пост 2023: календарь питания по дням, что можно и нельзя есть
В понедельник, 27 февраля 2023 года, начинается Великий пост — центральный пост, идет до 15 апреля и предшествуют главному христианскому празднику Пасхе.
Пост длится шесть недель. Каждые понедельник, среду и пятницу рекомендовано сухоядение. Во вторник и четверг в меню должны быть вареная пища без масла. По выходным мирянам разрешается горячая пища с добавлением растительного масла.
Затем стартует обратный отсчет до Пасхи — следует Страстная седмица. Эта неделя формально не входит в состав поста, однако несет самые строгие ограничения в еде. Календарь питания также никогда не меняется. Для православных христиан под запретом употребление мяса, молока и молочных продуктов, яиц, животного масла, сдобы и выпечки. В пятницу и субботу Страстной седмицы не полагается ничего есть.
Также в материале «Известий» — даты всех православных постов 2023 года.
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