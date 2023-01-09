Великий пост 2023: когда начинается и сколько дней длится, духовный смысл

27 февраля 2023 года православные христиане вступают в Великий пост Великий пост. Продлится он до 15 апреля и завершится в воскресенье, 16 апреля, главным праздником в церковном календаре — Пасхой.

По словам Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, Великий пост помогает людям очиститься от грехов, является временем для принесения покаяния и прохождения испытаний, которые нацелены на изменения состояния души.

«Если в течение поста мы не меняемся к лучшему, то напрасно трудились… Не чувствуя результата, мы должны понимать, что что-то неправильное происходит в нашей жизни», — заявил патриарх.

Великий пост был установлен в первые века христианства в память о том, как Иисус Христос 40 дней голодал в пустыне перед выходом на проповедь. Является самым строгим и долгим постом, который завершится празднованием Пасхи, приходящейся в этом году на 16 апреля.