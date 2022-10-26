Когда в 2023 году Рождественский, Великий, Петров и Успенский пост

Несколько раз в году православные христиане соблюдают правила поста, стремясь к очищению души и заботе о своей духовной жизни. Эти дни верующие проводят в молитвах и ограничениях — как в пище, так и в других удовольствиях. Какие посты существуют в церковном календаре и какие запреты они предусматривают — читайте в материале «Известий».

Суть православного поста

В православном календаре четыре многодневных поста — Рождественский, Великий, Петров и Успенский. Также в течении года верующие постятся по средам и пятницам. В питании они переходят на постную пищу и соблюдают ограничения. На время постов церковь диктует запрет на мясные и продукты животного происхождения (яйца, молочные продукты). В меню постящегося могут входить крупы, макароны, овощи, фрукты, грибы, ягоды, орехи, хлеб, мед, сухофрукты и постная выпечка.

Однако пост в пище не рекомендуется соблюдать некоторым категориям людей, например детям, пожилым гражданам, а также беременным женщинам и людям со слабым здоровьем. Ограничения в пище могут негативно повлиять на их состояние. Кроме того, основаниями для послаблений могут являться болезнь, тяжелый физический труд, путешествие, воинские обязанности.

В дни постов христиане оставляют привычный досуг и больше времени уделяют молитве. Немаловажно сохранять душевное равновесие, не провоцировать и не участвовать в конфликтах, заботиться о ближних и не отказывать в помощи.

В периоды постов у христиан не принято играть свадьбу, венчаться и устраивать шумные торжества.

Великий пост 2023 — даты, суть поста, правила соблюдения

Самым долгим в православном календаре является Великий пост, предшествующий Пасхе. В христианской религии есть несколько версий его происхождения. Одна из них связывает необходимость ограничений с подвигом Христа, который после Своего Крещения 40 дней без воды и еды находился в пустыне. Другие источники объясняют необходимость поста тем, что в праздник Пасхи многие проходили обряд Крещения, перед которым нужно очистить душу.

В грядущем году Великий пост продлится 40 дней, с 27 февраля по 7 апреля. Прологом к посту станет подготовительная Сырная седмица, или Масленица. В этот период литургию не служат в среду и пятницу, верующие отказываются от мяса, что позволяет им легче войти в Великий пост. Затем наступают дни Святой Четыредесятницы: христиане переходят на строгие правила поста и регулярно проводят время в молитвах и покаянии. После Лазаревой субботы и Вербного воскресенья следует Страстная седмица, приводящая верующих к встрече Пасхи.

В дни Великого поста самыми строгими являются первая и Страстная седмицы. Тем не менее даже в эти дни поста нужно следить за здоровьем и самочувствием и не ограничивать себя в том, что необходимо организму.

То же касается запрета на плотские удовольствия. Мир и согласие в семье и ставится превыше запретов, и если один из супругов настаивает на близости, то второй не должен отказывать ему даже в дни поста.

Петров пост 2023 — даты, суть, правила соблюдения

В православном календаре сразу два летних поста. Первый из них известен как Петров пост, или Петропавловский пост. Он посвящен памяти святых апостолов Петра и Павла, которые и сами прошли через лишения и воздержание, готовясь нести миру слово Божие.

Начало Петрова поста отсчитывают от даты праздника Святой Троицы, который в 2023 году будет отмечаться в воскресенье, 4 июня. Пост должен начинаться во второй понедельник после Троицы, соответственно, с 12 июня. Всякий раз пост длится разное количество дней: от восьми до 42. В грядущем году он закончится 11 июля и, таким образом, займет 29 дней.

Пост призван подготовить душу и тело христианина к празднику Петра и Павла 12 июля. Именно с этим торжеством связано окончание ограничений.

Петров пост не так строг, как Великий. Во время него позволено есть рыбу, поскольку апостол Петр, родившийся в семье рыбака, всегда считался покровителем рыбного промысла.

Успенский пост 2023 — даты, суть, правила соблюдения

В честь праздника Успения Пресвятой Богородицы церковь устанавливает еще один пост — Успенский. Это самый короткий период воздержания, который каждый год длится в течение двух недель, с 14 по 27 августа. Сам праздник, которому предшествует пост, посвящен дню перехода Девы Марии от земной жизни к вечной небесной.

Ограничения в Успенский пост должны соблюдаться так же строго, как и в Великий. Исключение составляет 19 августа — праздник Преображения Господня, в который позволяется употреблять в пищу рыбу и немного красного вина.

Рождественский пост 2023 — даты, суть, правила соблюдения

Последним постом в году является Рождественский. Он предваряет светлый праздника Рождества Христова. Пост начинается 28 ноября и длится вплоть до Сочельника, 6 января следующего года. Таким образом, этот период церковного календаря неизменно длится 40 дней.

Пост предполагает ряд послаблений в определенные дни. Самые строгие запреты традиционно касаются среды и пятницы, а в остальное время разрешаются горячие трапезы, в некоторые дни — рыба, а по выходным — вино. Ужесточение наступает за неделю до Рождества, а в Сочельник особо ревностные христиане не употребляют ничего в пищу до восхода первой звезды.

Ранее «Известия» объяснили, в какие дни календаря 2023 верующие поминают ушедших членов семьи и близких. Такие даты носят названия родительских суббот и сопровождаются молитвами и панихидами в церкви.