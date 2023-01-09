Масленица 2023: когда начинается и заканчивается в России, народные приметы, рецепты блинов

Весенняя пора приходит в Россию вместе с древним славянским праздником — Масленицей. В 2023 масленичная неделя начинается в понедельник, 20 февраля. Завершается в воскресенье, 26 февраля — это и есть главный день гуляний, когда сжигают чучело.

История и традиции Масленицы, народные приметы, рецепты блинов — в нашем материале.

История и традиции Масленицы в 2023 году

По словам эксперта-журналиста Горячевой Ксении, в народном календаре восточных славян праздник означает границу зимы и весны. Масленица — это аналог карнавала в европейских странах и «жирного вторника» у католиков. В календаре Русской православной церкви этот период называется Сырной седмицей.

Дата Масленицы меняется каждый год в зависимости от даты празднования Пасхи. Традиционные атрибуты народного празднования Масленицы — чучело Масленицы, забавы, катание на санях, гулянья; у русских — блины и лепешки, а у белорусов и украинцев — вареники, сырники и колодка.

Вся неделя празднования делится на два периода: Узкая Масленица и Широкая Масленица. Узкая Масленица — первые три дня: понедельник, вторник и среда, Широкая Масленица — это последние четыре дня: четверг, пятница, суббота и воскресенье. В первые три дня можно было заниматься хозяйственными работами, а с четверга все работы прекращались, и начиналась Широкая Масленица.

Сегодня Масленица — это веселый праздник, ярмарки, выступление артистов и хороводы. Жители страны всей семьей приходят погулять и порадоваться. Россия широко отмечает этот праздник, тут есть и ряженные, и горячие вкусные блины, заканчивается всё сожжением чучела Масленицы — своеобразным переходом из зимы в весну.

Масленица: приметы праздника

«Наши предки умели различать знаки судьбы, по которым строили правдивые предсказания на весь год. Девушки на Руси особенно следили за тем, какими выходят блины на масленичную неделю. Считалось, что в них можно разглядеть свое будущее», — отмечает Горяева.

Если блин легко переворачивался, значит, оставшийся год пройдет благополучно. В случае же, если тот с трудом отделяется от сковороды, человека ожидает непростой период.

Если у незамужней девушки не получается отделить блин от сковороды на Масленицу, ей еще три года замужества не видать. Когда у незамужней девушки получаются блинчики с ровными краями, это говорит о том, что брак (или отношения) удастся. По тонким блинам на Масленицу предсказывали легкую жизнь, а в толстых наши предки видели предзнаменование тяжелых испытаний. Если в среду поесть горох, а в четверг блинов, то денег будет в достатке весь оставшийся год. Чем больше на Масленицу блинов напечешь, тем сытнее и счастливее будет год.

Масленица и церковь

Несмотря на то, что Масленица считается языческим праздником, ее отмечают и православные россияне.

По словам епископа РПЦ Диодора Исаева, выбирая, отмечать ли Масленицу, стоит прислушаться к себе.

«В наше время масленичные гуляния вполне можно назвать добрым праздником — давно в прошлом дикие забавы и обычаи вроде кулачных боев, в которых гибло множество людей. Главное, соблюдать умеренность — не переедать, не предаваться разгульному пьянству. Очень хорошо в эти дни пойти в гости или позвать гостей посидеть за столом и поговорить, что в наше время (когда всё общение зачастую в сети, и близкие люди месяцами не видят друг друга) очень важно <...> Главное, чтобы всё происходило в доброте и радости», — рассказал он.

Рецепты блинов на Масленицу 2023

Традиционным масленичным блюдом считаются блины. Как отмечает историк кулинарии Антон Прокофьев, классические блины — это пшеничные. Они делятся на два вида — блины и блинцы. Блины — это дрожжевой продукт, он настаивается на опаре, которую можно делать заранее либо просто взять закваску, использующуюся для хлебопечей. Блины также бывают «красные», с большим добавлением сдобы — желтков и масла, а если добавить туда еще и взбитые сливки, то получатся «царские блины».

Блинцы — это просто мука, смешанная с яйцами, молоком, кефиром и так далее. В качестве муки можно использовать гречиху, но так как в ней мало клейковины, стоит обязательно смешивать с пшеницей, чтобы они не разваливались в ходе выпекания.

Блины также бывают овсяные, пшенные, классические русские блины — ржаные. В целом можно использовать почти любые крупы.

«Во время приготовления лучше всего использовать молоко 3,2% жирности, также можно кефир, по факту это игра со вкусами. Чем жирнее тесто, тем более глубокий вкус у блинов получается, поэтому забудьте про диету, если собрались порадовать себя ими. Бессмысленно экономить калории на блинах», — заметил Прокофьев.

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