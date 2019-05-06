В Шереметьево организовали место памяти погибших в ЧП с SSJ-100

В московском аэропорту Шереметьево организовано символическое место памяти погибших в результате катастрофы лайнера Sukhoi Superjet 100. Люди приносят цветы к информационному табло на третьем этаже терминала В, сообщает в понедельник, 6 мая, ТАСС.

Уточняется, что у стойки регистрации расположены столы, на которых лежат красные и белые розы, гвоздики. Рядом стоит табличка с надписью «SU1492».

Самолет SSJ-100 вылетел из Москвы в Мурманск вечером 5 мая. Через 28 минут после взлета он вернулся в Шереметьево из-за технических неполадок. По предварительной информации, в лайнер попала молния, после чего была потеряна радиосвязь.

Воздушное судно совершило жесткую посадку, несколько раз подпрыгнув на взлетно-посадочной полосе. От удара о землю самолет загорелся. Причиной возгорания, по данным агентства «Интерфакс», стало попадание разрушенной стойки шасси в двигатель.

На борту находились 73 пассажира и пять членов экипажа. Погиб 41 человек. Их личности будут установлены путем проведения генетической экспертизы. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности и эксплуатации воздушного транспорта. В Следственном комитете России заявили, что среди основных версий ЧП в московском аэропорту Шереметьево рассматриваются недостаточная квалификация пилотов и диспетчеров, а также техническая неисправность.

Стюардесса SSJ-100 ранее рассказала о происходящем на борту.