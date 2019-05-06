Создан оперативный штаб по оказанию помощи пострадавшим в ЧП SSJ-100

По распоряжению министра труда и социальной защиты России Максима Топилина создан оперативный штаб по оказанию помощи пострадавшим в результате авиакатастрофы лайнера Sukhoi Superjet 100 в московском аэропорту Шереметьево. Об этом в понедельник, 6 мая, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Минтруда.

Уточняется, что штаб будет координировать действия региональных органов исполнительной власти, отделений Пенсионного фонда России, Фонда социального страхования России и Роструда по организации помощи пострадавшим.

Ранее 6 мая стало известно, что личности большинства пассажиров, погибших в результате авиакатастрофы SSJ-100, будут установлены путем проведения генетической экспертизы.

Самолет SSJ-100 вылетел из Москвы в Мурманск вечером 5 мая. Через 28 минут после взлета он вернулся в Шереметьево из-за технических неполадок. По предварительной информации, в лайнер попала молния, после чего была потеряна радиосвязь.

Воздушное судно совершило жесткую посадку, несколько раз подпрыгнув на взлетно-посадочной полосе. От удара о землю самолет загорелся. Причиной возгорания, по данным агентства «Интерфакс», стало попадание разрушенной стойки шасси в двигатель.

На борту находились 73 пассажира и пять членов экипажа. Погиб 41 человек. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности и эксплуатации воздушного транспорта.

Стюардесса SSJ-100 ранее рассказала о происходящем на борту.