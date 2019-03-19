Названы страны-лидеры по турпотоку в Россию

Больше всего туристов по итогам 2018 года прибыли в Россию из Китая и Южной Кореи, пишет аналитическое агентство ТурСтат.

Эксперты проанализировали статистику въездного турпотока в Россию по итогам года и отметили рост числа туристов из стран Юго-Восточной Азии. Также высокий турпоток фиксировался из стран-участниц чемпионата мира по футболу, который прошел в РФ.

Так, за 2018 год в Россию совершили 1,69 млн поездок из Китая, что на 14% больше, чем годом ранее. Турпоток из Южной Кореи вырос на 42%, до 361 тыс. поездок.

Среди стран ЕС по числу поездок в РФ лидирует Германия — 645 тыс., прирост составил 11%. На втором месте Франция (207 тыс. поездок, +12%), на третьем — Италия с показателем в 205 тыс., +9%.

Также в число лидеров по въезду граждан в Россию вошли Великобритания, Нидерланды, Австрия, Швеция и Бельгия, отмечает «РИА Новости».

27 февраля сообщалось об увеличении туристического потока из США в Россию за последние пять лет на 40%. Эксперты объяснили такой интерес крупными международными мероприятиями, проходящими в России, и антироссийской политикой.