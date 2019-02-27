Эксперты заметили рост потока туристов из США в Россию

Туристический поток из США в Россию за последние пять лет увеличился почти на 40%. Если в 2014 году, когда отношения Москвы и Вашингтона резко обострились на фоне украинского кризиса, в РФ приехало около 162 тыс. американцев, то в 2018-м страну посетили почти 228 тыс. заокеанских туристов.

Рост турпотока из США происходил постепенно. По мнению экспертов, интерес к нашей стране подогревают не только крупные международные мероприятия, проходящие в России, но и антироссийская политика американских властей.