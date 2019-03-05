Прямой эфир

Названы лучшие достопримечательности мира

0
Фото: TASS/UIG
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Эксперты сервиса Stasher составили список из 99 лучших достопримечательностей мира.

Первое место досталось Площади Испании в Севилье.

Крым, который мы любим: море, горы и достопримечательности
В день присоединения полуострова к России «Известия» вспоминают, ради чего туристы продолжают возвращаться туда из года в год

На втором месте оказалась вершина Маттерхорон в Пеннинских Альпах на границе Швейцарии и Италии.

Замкнул тройку лидеров парк исторических реконструкций Пюи-дю-Фу во Франции.

На четвертом и пятом местах расположились Кордовская соборная мечеть в Испании и Большая мечеть шейха Зайда в Абу-Даби (ОАЭ) соответственно.

В топ-10 попали музей Ван Гога в Нидерландах, Голубая лагуна (Исландия), Акрополь в Афинах, здание парламента Венгрии в Будапеште и американский национальный парк Грейт-Смоки-Маунтинс.

На 25-м месте оказался российский Эрмитаж, который набрал равное количество баллов с храмом Саграда Фамилия в Барселоне.

При создании рейтинга учитывались отзывы туристов, транспортная доступность, безопасность, число упоминаний в Instagram и оценки на сайтах бронирования.

19 февраля были названы самые скучные туристические достопримечательности в мире.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Названы самые дорогие достопримечательности мира
Названы лучшие маршруты для путешествий по России

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017