Названы лучшие достопримечательности мира

Эксперты сервиса Stasher составили список из 99 лучших достопримечательностей мира.

Первое место досталось Площади Испании в Севилье.

На втором месте оказалась вершина Маттерхорон в Пеннинских Альпах на границе Швейцарии и Италии.

Замкнул тройку лидеров парк исторических реконструкций Пюи-дю-Фу во Франции.

На четвертом и пятом местах расположились Кордовская соборная мечеть в Испании и Большая мечеть шейха Зайда в Абу-Даби (ОАЭ) соответственно.

В топ-10 попали музей Ван Гога в Нидерландах, Голубая лагуна (Исландия), Акрополь в Афинах, здание парламента Венгрии в Будапеште и американский национальный парк Грейт-Смоки-Маунтинс.

На 25-м месте оказался российский Эрмитаж, который набрал равное количество баллов с храмом Саграда Фамилия в Барселоне.

При создании рейтинга учитывались отзывы туристов, транспортная доступность, безопасность, число упоминаний в Instagram и оценки на сайтах бронирования.

19 февраля были названы самые скучные туристические достопримечательности в мире.