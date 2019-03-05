Названы лучшие достопримечательности мира
Эксперты сервиса Stasher составили список из 99 лучших достопримечательностей мира.
Первое место досталось Площади Испании в Севилье.
На втором месте оказалась вершина Маттерхорон в Пеннинских Альпах на границе Швейцарии и Италии.
Замкнул тройку лидеров парк исторических реконструкций Пюи-дю-Фу во Франции.
На четвертом и пятом местах расположились Кордовская соборная мечеть в Испании и Большая мечеть шейха Зайда в Абу-Даби (ОАЭ) соответственно.
В топ-10 попали музей Ван Гога в Нидерландах, Голубая лагуна (Исландия), Акрополь в Афинах, здание парламента Венгрии в Будапеште и американский национальный парк Грейт-Смоки-Маунтинс.
На 25-м месте оказался российский Эрмитаж, который набрал равное количество баллов с храмом Саграда Фамилия в Барселоне.
При создании рейтинга учитывались отзывы туристов, транспортная доступность, безопасность, число упоминаний в Instagram и оценки на сайтах бронирования.
19 февраля были названы самые скучные туристические достопримечательности в мире.