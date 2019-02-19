Названы самые скучные туристические достопримечательности в мире

Австралийский путешественник и писатель Бен Граундуотер составил список самых переоцененных туристических мест в мире, пишет Traveller.com.

На первом месте оказался остров Одайба в Токио. По мнению эксперта, в японской столице достаточно более аутентичных и интересных мест, например, районы Синдзюку, Эбису и Нака-Мэгуро.

«Зачем идти в этот старый промышленный район, который теперь заполнен американскими магазинами и большими ресторанами с невкусной едой?», - пишет он.

Переоцененной достопримечательностью австралиец считает и ратушу Глокеншпиль в Мюнхене. Он уверен, что исторические улочки и парки города гораздо увлекательней, чем наблюдение за тем, как «нескольких фигурок кружатся под мелодию в течение 12 минут».

В список также попали шанхайский тоннель Бунд и музей мадам Тюссо в Амстердаме. Часть подземки Шанхая путешественник не считает достойной внимания, потому что большинство пассажиров выходят в другом конце тоннеля, украшенного тысячами проектором и ламп, так и не заметив его красоты.

Музей же Граундуотер назвал самой скучной частью яркого и веселого Амстердама.

Еще одна неинтересная, по его мнению, достопримечательность — шоу «Симфония огней» в Гонконге и запретный город в Пекине.

«Я люблю Пекин за его историю, старые чайные, достопримечательности эпохи Мао, но абсолютно не люблю Запретный город. Название дворцового комплекса звучит мрачно и мистично, но, попадая туда, человек оказывается в толпе туристов», –– пишет австралиец.

Замкнули его список испанская лестница в Риме и голливудская «Аллея славы» в Лос-Анджелесе.

Лестницу Бен назвал «попросту некрасивой», а вот в Лос-Анджелесе он советует посетить район Санта-Моника, а не разглядывать однотипные звезды с именами знаменитостей.

В начале февраля были названы самые дорогие достопримечательности мира. Лидером стал знак Hollywood в американском Лос-Анджелесе.