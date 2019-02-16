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Власти Рима составят черный список туристов

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Фото: Global Look Press/ Hauke-Christian Dittrich
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Власти Рима намерены составить черный список иностранных туристов. Попавшим в него лицам запретят посещать город повторно, сообщает 15 февраля «Вестник АТОР».

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С подобной инициативой в посольства иностранных государств обратилась мэр итальянской столицы Вирджиния Раджи. В городе опасаются возвращения туристов, поведение которых может нанести ущерб местным достопримечательностям.

Предполагается, что срок запрета на въезд в Рим будет зависеть от тяжести совершенного проступка. Способы реализации идеи на практике градоначальница обсудит на встрече с министром внутренних дел Италии Маттео Сальвини.

Поводом к созданию черного списка послужило поведение двух россиянок 35 и 40 лет. 10 февраля они танцевали на бортиках фонтана Баркачча на площади Испании и не подчинялись требованиям дорожной полиции. Женщины оказывали сопротивление и нанесли одному из стражей порядка травмы. Гражданки России были арестованы по обвинению в сопротивлении, насилии, угрозах и нанесении телесных повреждений государственному должностному лицу.

Власти города приняли решение об охране фонтана Баркачча, созданного в XVII веке, после инцидента в 2015 году, когда его повредили футбольные болельщики.

В октябре прошлого года о планах вести черные списки туристов с целью охраны территории Байкала заявляло правительство Иркутской области. Выявлять нарушителей собирались с помощью камер, установленных в вышках возле населенных пунктов.

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