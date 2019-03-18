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Подозреваемый в стрельбе в Утрехте задержан

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Фото: REUTERS
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Гёкмана Таниса, подозреваемого в стрельбе в нидерландском городе Утрехт, задержали. Об этом сообщает BNL News со ссылкой на полицию 18 марта.

Стрельба произошла в трамвае 18 марта в 10:45 по местному времени (12:45 мск). Мужчина открыл огонь по пассажирам на станции «Октоберплейн», после чего скрылся. Жертвами нападения стали три человека, не менее пяти госпитализированы с серьезными ранениями.

Очевидцы заявляют, что во время атаки Танис выкрикивал «Аллах акбар». По некоторым данным, 37-летний выходец из Турции может быть связан с террористической группировкой «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ).

При этом родственники подозреваемого сообщили, что он стрелял в знакомую ему женщину, а после в тех, кто пытался оказать ей помощь.

В связи с атакой уровень террористической угрозы в Утрехте был повышен до пятого, максимального. Власти Нидерландов также усилили меры безопасности в резиденции правительства в Гааге, в столичном аэропорту Схипхол и на других транспортных узлах.

Полиция начала спецоперацию. Власти допускали, что у злоумышленника могут быть террористические мотивы.

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