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Опубликовано фото подозреваемого в стрельбе в Утрехте

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Фото: REUTERS/Utrecht Police
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Полиция Нидерландов установила личность подозреваемого в стрельбе в Утрехте, которая произошла ранее 18 марта. Фотография мужчины опубликована в Twitter-аккаунте BNL News.

Правоохранители объявили в розыск 37-летнего мужчину турецкого происхождения по имени Гёкман Танис (Gökman Tanis). По некоторым данным, мужчина может быть связан с террористической группировкой «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ). Местных жителей попросили оставаться в помещениях, а при встрече с подозреваемым не приближаться к нему и немедленно сообщить в полицию о его местонахождении.

Ранее координатор по борьбе с терроризмом Питер-Яп Алберсберг заявил, что у злоумышленника могут быть террористические мотивы, и допустил новые атаки с его стороны, пишет Agence France Press. Угроза теракта в Утрехте повышена до пятого, максимального, уровня.

Стрельба произошла в трамвае в 10:45 по местному времени (12:45 мск). Свидетель рассказал RTV, что видел четверых мужчин, стрелявших в женщину. По последним данным, жертвами нападения стали три человека, еще девять пострадали.

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